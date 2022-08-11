Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dünya Kupası" sözü - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dünya Kupası" sözü

11.08.2022 11:14
Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dünya Kupası" sözü

Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren milli takım, kendilerini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şampiyonluk sözü verdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren milli takım, kendilerini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şampiyonluk sözü verdi.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'deki 8 günlük kampın sonuna geldiklerini, bu süreçte eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellilere vermiş olduğu desteği çok iyi bildiklerini belirten Çakmak, "Bizi yakından takip ediyor. Takım halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'Avrupa'da ve dünyada ne kadar kupa varsa hepsini getireceğiz.' sözü vermiştik. İki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği almıştık. Şimdi de Dünya Kupası'nı alacağız." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'deki kamp sırasında kendilerini ziyaret etmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirip, aralarındaki sohbete ilişkin şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanı'mız, genç kardeşlerimize başarı diledi. Motivasyonumuz o gün itibarıyla bir tık daha artmış oldu. Cumhurbaşkanı'mızın bizden istediği tek şey vardır; ahlaklı ve iyi bir takım olmamız. Bize, başarının tesadüf olmadığını söyledi. 'Türk milletinin sizin mutluluğunuza ihtiyacı var. Siz Türk milletinin enerjisini de yükseltiyorsunuz. Biz de bu anlamda devlet olarak üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız.' dedi. Ben de 'Zirvede rüzgar sert eser. Onun için ayakta kalmak zorundayız.' ifadelerini kullandım. Cumhurbaşkanı'mız da 'Şartlar ne olursa olsun her türlü ayaktasınız. Ben inanıyorum. Allah nasip ederse, bir aksilik olmazsa başlama vuruşunu ben yapacağım ve final maçına da geleceğim.' açıklamasında bulundu."

"Rakiplerin gücünün farkındayız"

Çakmak, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası sözü verdiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde tüm futbolcu arkadaşlarımız, Dünya Kupası için 'Söz Cumhurbaşkanım.' dediler." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'na tüm ülkelerin iyi çalıştığını anlatan Çakmak, "Savunma bölümünü çok iyi işledik. Arkadan oyun kurma... Bunlar bizim için güzel şeyler. Eksiklerimizin farkındaydık. Avrupa şampiyonu olduk ama dün dünde kalmıştır, bugüne bakmak lazım. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda ne kadar zor şartlar altında mücadele edeceğimizi biliyoruz. Rakiplerin gücünün de farkındayız ama biz her zaman onlardan daha istekliyiz, tempoluyuz, azimliyiz, coşkuluyuz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dünya Kupası' sözü - Son Dakika

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