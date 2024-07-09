Türkiye'nin FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İsrail

Spor

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 2 galibiyetle 2'nci sırada tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi İsrail oldu.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Polonya'yı mağlup etmesiyle grubu ikinci sırada tamamlayan milli takım, D Grubu'nun 3'üncüsü İsrail ile eşleşti.

Türkiye ile İsrail'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Jeep Arena'da oynayacağı karşılaşma yarın TSİ 15.30'da başlayacak.