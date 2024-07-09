Türkiye'nin FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İsrail - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'nin FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İsrail

Türkiye, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 2 galibiyetle 2'nci sırada tamamlayarak son 16 turunda İsrail ile eşleşti.

09.07.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu 2 galibiyetle 2'nci sırada tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi İsrail oldu.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Polonya'yı mağlup etmesiyle grubu ikinci sırada tamamlayan milli takım, D Grubu'nun 3'üncüsü İsrail ile eşleşti.

Türkiye ile İsrail'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Jeep Arena'da oynayacağı karşılaşma yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Türkiye, İsrail, Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İsrail - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 00:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İsrail - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement