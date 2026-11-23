Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) dünya şampiyonluğu organizasyonunda 39 federasyondan 230'u aşkın genç sporcu, U19 ve U15 kategorilerinde 28 Kasım'a kadar dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

ITTF Dünya Gençler Şampiyonası İstanbul 2026, 21-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Ata Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) iş birliğinde gerçekleşen şampiyona, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı ilk ITTF dünya şampiyonluğu organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Şampiyonaya 39 federasyondan 230'u aşkın sporcu katılacak. Sporcular 19 yaş altı (U19) ve 15 yaş altı (U15) kategorilerinde; takım, tekler, çiftler ve karışık çiftler olmak üzere toplam 14 dalda yarışacak. Takım müsabakaları 21-23 Kasım'da gerçekleştirilecek ve takım finalleri 23 Kasım akşamı yapılacak. Karışık çiftler finalleri 26 Kasım'da, kız ve erkek çiftler finalleri 27 Kasım'da, tekler finalleri ise 28 Kasım'da oynanacak.