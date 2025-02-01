Türkiye'nin İlk Uluslararası Pickleball Turnuvası Manavgat'ta Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'nin İlk Uluslararası Pickleball Turnuvası Manavgat'ta Gerçekleşti

Türkiye\'nin İlk Uluslararası Pickleball Turnuvası Manavgat\'ta Gerçekleşti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28-31 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Uluslararası Pickleball Turnuvası'na 11 ülkeden 68 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

01.02.2025 10:40  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesi, 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin ilk Uluslararası Pickleball Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Manavgat'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlenen Uluslararası Pickleball Turnuvası'na, 11 farklı ülkeden 68 sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, zorlu mücadelelerde karşı karşıya gelerek şampiyonluk için ter döktü. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, sporun Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak ve ülkenin uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonlar belli oldu

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarına kavuştu. Törene, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Başkanı Serap Yücesir, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Ayşe Zehra Şenel Akın katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

Turnuva kapsamında üç farklı kategoride yapılan mücadeleler sonucunda kazanan isimler belli oldu. Tek Kadınlar kategorisinde Belin Tekin üstün performansıyla birincilik kupasının sahibi olurken, Tek Erkekler 12-35 yaş kategorisinde Hercilio Cabieses şampiyonluk sevinci yaşadı. Tek Erkekler 35+ yaş kategorisinde ise Serhat Doğu Gündoğdu birinciliğe ulaşarak turnuvanın kazananları arasında yer aldı.

"Manavgat spor turizminde önemli bir merkez"

Ödül töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, ilçenin uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak dünya çapında tanınırlığını artırdığını vurguladı. Manavgat'ın spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Öztürk, bu tür organizasyonların devam etmesi için yatırımların artarak süreceğini ifade etti.

Pickleball nedir?

Son yıllarda popülerliği hızla artan pickleball, tenis, badminton ve masa tenisinin birleşiminden oluşan dinamik bir spor dalı olarak biliniyor. Açık ve kapalı alanlarda oynanabilen bu sporda, oyuncular ağ üzerinden birbirlerine özel tasarlanmış bir topu göndererek sayı kazanmaya çalışıyor. Tenisle benzer kurallara sahip olan pickleball, oyuncuların topa hem havada hem de bir kez sekmesinin ardından vurabilmesi gibi kendine özgü kurallarla farklılaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Manavgat, Türkiye, antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin İlk Uluslararası Pickleball Turnuvası Manavgat'ta Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 12:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Uluslararası Pickleball Turnuvası Manavgat'ta Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.