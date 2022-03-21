Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı

21.03.2022 10:53
Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı

Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren Reyhan Yıldırım, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), tarafından 2022'ye ertelenen Vuokatti 2021 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılmak üzere Finlandiya'ya gitti.

Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren Reyhan Yıldırım, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), tarafından 2022'ye ertelenen Vuokatti 2021 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılmak üzere Finlandiya'ya gitti. Yıldırım ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağım" dedi.

Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard dallarında 48 ülkeden 1800'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan yarışma 22 Mart'ta Finlandiya'da başlıyor.

Türkiye'den toplam 29 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan kayakta 4 erkek ve 4 kız yarışıp, yarışma 8 gün sürecek. Yarışmaya katılacak olan Özel Bilge Koleji öğrencilerinden Ceren Reyhan Yıldırım'ı başta ailesi olmak üzere okul müdürü ve öğretmenleri yolcu etti.

Öğrencileri ile gurur duyduklarını söyleyen Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Ceren hem sporcu hem de kişilik olarak okulumuzun her zaman takdir edilen öğrencilerden birisi. Kayakta ülkemizin gururu olan Ceren'e başarılar diliyoruz. Onu dualarla uğurluyoruz" diye konuştu.

Her zaman olduğu gibi bugün de onu yalnız bırakmayan ailesine, okul müdürüne, öğretmenlerine ve okul arkadaşlarına teşekkür edene Ceren Reyhan Yıldırım, "Desteklerinizi boşa çıkarmayacağım" dedi. - ERZURUM

Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı
Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı
Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı

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Avrupa Olimpiyat Komiteleri, Reyhan Yıldırım, Finlandiya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin kayaktaki gururu Ceren çiçeklerle uğurlandı - Son Dakika


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