Türkiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek

Türkiye\'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin yankıları sürerken, kararları tartışma yaratan ve eleştirilerin hedefindeki isim olan maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. FIFA kokartlı hakemin 500'ün üzerinde hakaret davası olduğu ve bu davalardan 11 milyonun üzerinde gelir elde edebileceği öne sürüldü.

31.10.2024 15:39
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbide verdiği kararlarla Türk futbolunun gündemine oturan Arda Kardeşler için çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

KÜFREDENLERİ MAHKEMEYE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Arda Kardeşler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu gün kendisine küfredenleri mahkemeye verme kararı aldı. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntüde Arda Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görüldü.

11 MİLYON TL KAZANACAK

Hakaret davalarında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı veriliyor ve vekalet ücretine de hükmediliyor. 17 bin 900 TL olan bu rakam, icra ile tahsil edildiğinde 22 bin TL oluyor. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor.

DEVRE ARASINA KADAR MAÇ YOK

Derbiye tedirgin çıkan, verdiği kararlarla iki takımı da mutlu etmeyen, kaleci barajı kurdururken frikik atılmasına izin verecek kadar da dağılmış görülen Arda Kardeşler'e Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi. Kulislerde Kardeşler'e devre arasına kadar maç verilmeyeceği iddiası da konuşuluyor. Ligin en tecrübeli hakemlerinden biri olan FIFA kokartlı Arda Kardeşler'in ilk 10 haftada Süper Lig'de dört, TFF 1. Lig'de de sadece bir maçta düdük çalması da manidar bulundu.

Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sergen:
    Daha büyük hata gs aleyhine yapıldı penaltısı verilmedi. bjknin de faulleri verilmedi ama kart gören oyuncunun 2.sarıyı alma ihtimali kesin değil. Ama aynı maçta iki takım lehine de facia kararlar vardı. Belki de yöntem bu. Çok net kartları ve faulleri vermedi. Cahil cühela bazı taraftarlar da bunlara çanak tutuyor işte. 179 48 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Yaşa arda kardeşler yaşa eziktaşlıları affetme ! 34 150 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Bu adamın para için yapmayacağı birşey yoktur 90 31 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    O kadar küfürden kazanılan para boğazından geçmez 81 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin salıncağına binen 5saraylılar sizde hiç utanma arlamada yok birde utanmadan hala yorum yapıyorsunuz 48 26 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Galatasaray da bir harçlık versin artık adama. 61 13 Yanıtla
  • selman null:
    admin 8taşlı değilse bende hiç bir şey bilmiyorum.ikardinin penaltısı verilse dediği pozisyonların çoğu olmayacaktı zaten.fb maçındaki gibi hakem sizide fark yemekten kurtardı yeter agladiginiz 47 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    30 milyon Beşiktaşlının ağı üstünde olacak 34 11 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    sapla tinercileri Bursalı, acimaaa.. 12 24 Yanıtla
  • Burhan Akkoç:
    Sistem şöyle işliyor Ünlüler veya fenomenler bir avukat ile anlaşıyor. Avukat sayfalarda gerçek hesaplardan yapılan hakaretlerin ekranını alıp şikayet ediyorlar. Şu an avukatlık ücreti 30 bin tl yani hakaret ederseniz 30 bin tl avukatlık ücreti ödemek zorunda kalırsınız o yüzden hakaret olmayan cümleler bulun 21 1 Yanıtla
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