Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti - Son Dakika
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Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti

31.07.2022 11:07
Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.

Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere alt liglerden futbol kulüplerince her yıl tercih edilen merkez, yabancı takımların da ilgisini çekiyor.

Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor gibi yerli kulüpleri ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni, Gürcistan 1. Lig takımlarından Samgurali Tsqaltubo ve Torpedo Kutaisi kulüpleri de tercih etti.

"Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük"

Çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrılan Torpedo Kutaisi'nin teknik direktörü Kakhaber Chkhetiani, AA muhabirine, Erzurum'a daha önce kamp yeri bakmaya geldiğini söyledi.

Chkhetiani, kentte sportif imkanların daha da geliştiğini belirterek, "10 yıl önce başka bir kulüple beraberken kamp yapabileceğimiz yerlere bakmaya gelmiştik. O zaman şartlar bu kadar elverişli değildi. Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük. Bu yüzden de Türkiye'deki Süper Lig ve Gürcistan takımları kamp için burayı tercih ediyor." dedi.

Torpedo Kutaisi takımının uzun bir geçmişe sahip kulüp olduğunu anlatan Chkhetiani, hedeflerinin her zaman bir üst seviyede oynamak olduğunu, bunun için kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

"Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış elde etti"

Türk kulüplerinin, birçoğunun altyapıya çok önem verdiğini ifade eden Chkhetiani, bu sayede önemli başarılar sağladığını dile getirdi.

Türk kulüplerinin altyapıya önem vermesiyle iyi futbolcuların yetişmeye başladığına dikkati çeken Chkhetiani, "Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış elde etti. Bu oyuncular iyi takımlarda ve milli takımda oynuyorlar. Türk ve Gürcü takımlarında yaratıcı oyuncular var. İki ülke arasındaki fark, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, Gürcistan'ın ise 4 milyon. Türk takımlarının bütçelerinin yüksek olmasından dolayı istedikleri futbolcuları alabiliyorlar ancak bu Gürcistan'da olmuyor. İki ülkenin atak futbol oynamalarından dolayı seyirciler ülkelerinde futbolu seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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