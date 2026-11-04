Türkiye\'nin paletli yüzücüleri Mısır\'da 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'da düzenlenen 2026 CMAS Dünya Açık Su Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Şarm El-Şeyh kentindeki şampiyonada 2 altın ve 2 bronz madalya aldı.

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, genç kadınlar 3 bin metre çift palette dünya şampiyonu olurken, 1000 metre çift palette bronz madalya elde etti.

Yine genç kadınlarda mücadele eden Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Berra Nur Yılmaz, 150 metre elemeli çift palette altın, 3 bin metre çift palette bronz madalya kazandı.???????