Milli Takım\'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımız'ın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı mücadelenin kadrosu açıklandı. İşte Vincenzo Montella'nın belirlediği isimler:
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,
ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir,
HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.
