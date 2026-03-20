Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu

20.03.2026 14:10  Güncelleme: 14:45
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takımımız'ın Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosunu resmen açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız'ın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı mücadelenin kadrosu açıklandı. İşte Vincenzo Montella'nın belirlediği isimler:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik,

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir,

HÜCUM: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    keremi izlemek zorunda kalmak çok acı 11 15 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    kapat gözlerini izleme o zaman 5 0
  • Serkan1453. Serkan1453.:
    Kaan Ayhan ne alaka ya gs de süre bile almayan adam form durumu berbar neden yani kul hakkı değil mi bu. 7 4 Yanıtla
  • Gokhan Gokhan:
    Samet nedir ya?? 7 1 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Kerem.. irfandan. ????????????????? 6 2 Yanıtla
  • Mmehmet123. Mmehmet123.:
    hadi aslanlarım bu kadro ile en az 10 tane yiyin?? 0 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
