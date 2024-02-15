Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan milli haltercileri tebrik etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan milli haltercileri tebrik etti

Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda başarılı olan milli haltercileri tebrik etti

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. Büyükelçi Sekizkök, milli sporcuların ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini ve başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, Bulgaristan ve Türkiye arasında halter sporu bakımından özel bir bağ olduğunu vurgulayan Sekizkök, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi değerli sporcuların bu coğrafyada yetiştiğini ve Türk halkına halter sporunu sevdirdiğini ifade etti. Büyükelçi, milli takımların her zaman yanında olduklarını ve desteklediklerini de sözlerine ekledi.

15.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:36
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 4 de bronz madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.

Büyükelçi Sekizkök'ün kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Sofya'da düzenlenmekte olan Avrupa Halter Şampiyonası'na katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran tüm milli sporcularımızla iftihar ediyoruz. Şampiyonanın henüz ilk gününde, kadın sporcularımız 3 altın ve 3 gümüş madalya elde etti, 2 Avrupa rekoru kırdı. İkinci gününde yine bir kadın sporcumuz, 2 bronz madalya alarak Avrupa 4'üncüsü olurken, bir erkek sporcumuz altın madalya kazandı. Ülkesini yurt dışında temsil eden bir kadın Büyükelçi olarak, kadın sporcularımızın bu coğrafyada elde ettiği başarılarının beni ayrıca mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum."

Halterin Türkiye'de olduğu gibi Bulgaristan'da da oldukça popüler bir spor dalı olduğunu dile getiren Sekizkök, şöyle devam etti:

"Bulgaristan ve ülkemiz arasında ve halter sporu bakımından özel bir bağ da mevcut. Malumunuz, halter sporunun tarihçesine adını altın harflerle yazdıran, dünya rekorlarına imza atan Bulgaristan Türkü Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi sporcular burada doğup yetişti. Burada doğup yetişen bu değerli sporcularımız, ülkemizi daha sonra olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ettiler, Türk halkına halter sporunu sevdirdiler. Bu vesileyle 7 sene evvel aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum."

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği olarak, milli takımların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirten Sekizkök, "Bu vesileyle, sporcularımızı iyi şekilde ağırlayan Bulgaristan Halter Federasyonuna; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği üzere muvaffak olmak için spora kalpten sevgi duyan ve vatani vazife sayan sporcularımıza, sporcularımızı büyük bir özveriyle yetiştiren antrenörlerimize ve Halter Federasyonumuza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Şampiyona için Sofya'da bulunan tüm milli sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Bulgaristan, Türkiye, Milli Takım, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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