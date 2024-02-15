Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda başarılı olan milli haltercileri tebrik etti

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 4 de bronz madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.
Büyükelçi Sekizkök'ün kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"Sofya'da düzenlenmekte olan Avrupa Halter Şampiyonası'na katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran tüm milli sporcularımızla iftihar ediyoruz. Şampiyonanın henüz ilk gününde, kadın sporcularımız 3 altın ve 3 gümüş madalya elde etti, 2 Avrupa rekoru kırdı. İkinci gününde yine bir kadın sporcumuz, 2 bronz madalya alarak Avrupa 4'üncüsü olurken, bir erkek sporcumuz altın madalya kazandı. Ülkesini yurt dışında temsil eden bir kadın Büyükelçi olarak, kadın sporcularımızın bu coğrafyada elde ettiği başarılarının beni ayrıca mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum."
Halterin Türkiye'de olduğu gibi Bulgaristan'da da oldukça popüler bir spor dalı olduğunu dile getiren Sekizkök, şöyle devam etti:
"Bulgaristan ve ülkemiz arasında ve halter sporu bakımından özel bir bağ da mevcut. Malumunuz, halter sporunun tarihçesine adını altın harflerle yazdıran, dünya rekorlarına imza atan Bulgaristan Türkü Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi sporcular burada doğup yetişti. Burada doğup yetişen bu değerli sporcularımız, ülkemizi daha sonra olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ettiler, Türk halkına halter sporunu sevdirdiler. Bu vesileyle 7 sene evvel aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum."
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği olarak, milli takımların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirten Sekizkök, "Bu vesileyle, sporcularımızı iyi şekilde ağırlayan Bulgaristan Halter Federasyonuna; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği üzere muvaffak olmak için spora kalpten sevgi duyan ve vatani vazife sayan sporcularımıza, sporcularımızı büyük bir özveriyle yetiştiren antrenörlerimize ve Halter Federasyonumuza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Şampiyona için Sofya'da bulunan tüm milli sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan milli haltercileri tebrik etti - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen antrenör, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini ve ailesini koruduğunu ve istemeyerek bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyerek "Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak ''Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?'' sorusunu sordu. Karataş ise ''yatak yorgan ayrı'' sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak ''Yatak yorgan fazla demek ki'' diyerek tepkisini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise ''Hocam'' diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?