Türkiye, Okçuluk Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, Okçuluk Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, İtalya'daki şampiyonada 5 altın ile toplam 18 madalya elde ederek zirveye yerleşti.

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 5'i altın olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Başkent Roma'daki organizasyonda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli takım, madalya sıralamasında açık ara zirvede yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 18 madalyayla Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde, bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı.

İkinci sıradaki Fransa, şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

40 ülkeden 376 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada madalya kazanan milli okçular ve ay-yıldızlı ekipler şöyle:

Altın madalya

Bireysel:

Dünya Yenihayat (18 yaş altı kadınlar klasik yay)

Defne Çakmak (21 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Takım:

18 yaş altı klasik yay karışık takım (Dünya Yenihayat-Muhammet Musab Gülay)

18 yaş altı makaralı yay kadın takım (Fatma Nisa Gökdemir-Esma Nur Fenerci-İrem Şanel)

18 yaş altı makaralı yay karışık takım (İrem Şanel-Metin Mert Varol)

Gümüş madalya

Bireysel:

Arda Ege Dönmezgüç (21 yaş altı erkekler klasik yay)

Elif Berra Gökkır (21 yaş altı kadınlar klasik yay)

Begüm Yuva (21 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Metin Mert Varol (18 yaş altı erkekler makaralı yay)

Takım:

18 yaş altı klasik yay kadın takım (Diana Otçu-Erva Medine Sazak-Dünya Yenihayat)

21 yaş altı klasik yay karışık takım (Elif Berra Gökkır-Arda Ege Dönmezgüç)

21 yaş altı makaralı yay erkek takım (Bekir Burak Arslan-Ergin Kocakaplan-Yağız Sezgin)

21 yaş altı makaralı yay kadın takım (Defne Çakmak-Deniz İnci Seyhan-Begüm Yuva)

Bronz madalya

Bireysel:

Ömer Asaf Doruk (18 yaş altı erkekler makaralı yay)

İrem Şanel (18 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Takım:

21 yaş altı klasik yay erkek takım (Mehmet Efe Çevik-Arda Ege Dönmezgüç-Hüseyin Kakaşçı)

18 yaş altı makaralı yay erkek takım (Ömer Asaf Doruk-Mert Saral-Metin Mert Varol)

21 yaş altı makaralı yay karışık takım (Begüm Yuva-Yağız Sezgin)

Kaynak: AA

Türkiye, Okçular, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Okçuluk Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
22:12
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 23:27:58. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Okçuluk Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.