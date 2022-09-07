Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları sürüyor

07.09.2022 14:58
Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları sürüyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda Trabzon'da düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda Trabzon'da düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Başkan Ömür Fatih Karakullukçu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, ISF Atletizm Komite Başkanı Nihat Doker, Türkiye Okul Sporları Organizasyon Kurulu Başkanı Güngör Doğanay ve beraberinde bulunan heyet, Akçaabat Söğütlü'de atletizm sahasındaki çalışmaları inceledi.??

Karakullukçu, konuyla ilgili, "Organizasyon için 2020 yılında adaylık başvurusunda bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda baş gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle organizasyon 2022 yılına ertelendi. Aynı yıl Çin ve Fransa'da da ISF organizasyonları düzenlenecekti. Organizasyonu 2023'te gerçekleştirmenin daha uygun olacağını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Erdoğan: Kimlikle seyahat, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır Erdoğan: Kimlikle seyahat, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım TÜRSAB Bölge Başkanlığı için Volkan Kantarcı aday olduğunu açıkladı TÜRSAB Bölge Başkanlığı için Volkan Kantarcı aday olduğunu açıkladı
Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement