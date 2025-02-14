Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Başladı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu\'da Başladı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da 72 ilden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehrin spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesine dikkati çekti.

14.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:03
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Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun her alanda spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen şampiyona, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda başladı. 72 ilden bin 200 sporcu, 150 antrenör, 45 hakem, idareci ve ilgililerin katıldığı şampiyonada sporcular, çeşitli branşlardaki Gençler A-B kategorilerinde mücadele edecek.

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu, sporun her alanına ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Önemli olan bunun devamlılık arz etmesidir. Bugün burada güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında yatırım ve desteklerimiz devam ediyor. Yaptığımız yatırımlar neticesinde Ordu olarak sporun her branşına ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahip olduk. İnanıyoruz ki yaptığımız yatırımlar ile daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapacağız" dedi.

Şampiyonanın açılış programına Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaaddin Varol, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Başladı - Son Dakika

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