Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası Rize\'de başladı

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Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de düzenlenen açılış programıyla başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından kendi kategorilerinde derece yapmış satranç oyuncularını Rize'de ağırladıklarını söyledi.

Satrancın, lisanssız sporcuların en çok tercih ettiği spor dallarından biri olduğunu belirten Baydaş, "Her yaştan aktif sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve özel mekana ihtiyaç duymadan her yerde yapılabilecek muhteşem bir etkinliktir." dedi.

Şampiyonanın açılışına, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden 700 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 17 Mayıs Cuma günü sona erecek.