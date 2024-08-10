Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

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Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum, Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.

10.08.2024 10:56  Güncelleme: 11:11
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Büyük heyecana sahne olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlar'ında Türk sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele ediyor. Milliler, 11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda tüm Türkiye'ye hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaştıramadı.

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?

Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

40 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞIYORUZ

Altın madalya hedefleyen sporcularımızın müsabakaları devam ederken olimpiyatlarda ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz cuma günü başlayan Yaz Olimpiyatlar'da sporcularımız şimdiye kadar 3 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum Olimpiyat tarihinde bir ilk olabilir...

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
Türkiye, Olimpiyatlar\'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

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Son Dakika Spor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hasan: şaşırdık mı 10 3 Yanıtla
  • Osman A: Spor bakanlığı ne işe yarar. 10 2 Yanıtla
  • Uğur Yayman: şaşırmaya gerek yok herşey de olduğu gibi bunda da çuvalladık 8 3 Yanıtla
  • sezai duran: Spora ve sporcuya verilen değer ve imkan bazılarinın boğazına yetişemediğimiz içindir yazık derhal spor Bakanı istifa etmeli. 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser: boş işler 1 0 Yanıtla
  • sezai duran: Sürekli geriye giden bir ülke olduk sorumlusu kesin dış güçerdir başka kimse degil. 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: Nüfusu 80 milyon olan bir ülke için utanç verici 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Spor bakani istifa hrmrn 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor - Son Dakika
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