Büyük heyecana sahne olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlar'ında Türk sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele ediyor. Milliler, 11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda tüm Türkiye'ye hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaştıramadı.
Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.
Altın madalya hedefleyen sporcularımızın müsabakaları devam ederken olimpiyatlarda ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz cuma günü başlayan Yaz Olimpiyatlar'da sporcularımız şimdiye kadar 3 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum Olimpiyat tarihinde bir ilk olabilir...
Son Dakika › Spor › Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor - Son Dakika
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