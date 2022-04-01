Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yaklaşık bin sporcunun katılımıyla start aldı.
Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sürat yarışı koşuldu.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Fatih Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları ideal bir hava ve atmosferde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Marmaris'in eşsiz doğasında sporcuların yarıştığını belirten Uygun, "İçmeler'de başlayan yarışmamız Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın katılımlarıyla coşku içinde gerçekleştirildi. 16 yaş kategorisinden 60+ kategorisine kadar 30 farklı kategoride çıkış alan sporcular İçmeler'in eşsiz plajında varış noktasına ulaştılar." dedi.
Yarışma, yarın ikinci gün sürat yarışlarıyla devam edecek, Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 3 Nisan'da Knockout Test Yarışı ile sona erecek.
Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:
16 yaş A erkekler: 1. Ahmet Yazıcı, 2. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, 3. Gürhan Horosanlı
16 yaş A kadınlar: 1. Azra Coşkun, 2. Nehir Karakoçak, 3. Ceren Gülten Göçeri
16 yaş B erkekler: 1. Enes Çakar, 2. Egemen Yiğit Bülbül, 3. Bünyamin Temel
16 yaş B kadınlar: 1. Rabia Aslan, 2. Eylül Bekil, 3. Kayra Varol
18 yaş A erkekler: 1. Hüseyin Yüce, 2. Ayberk Keskin, 3. Taha Okan Fidan
18 yaş A kadınlar: 1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları, 2. Eylül Begüm Korkmaz, 3. Buse Açıl
18 yaş B erkekler: 1. Ali Ekrem Bilen, 2. Burak Yaman, 3. Hüseyin Gökay
18 yaş B kadınlar: 1. Elif Çabuk, 2. Sema Baykal, 3. Gülsüm Sude Yücel
20 yaş A erkekler: 1. Kadir Buğra Budak, 2. Ahmet Tarık Deniz, 3. Uğur Üstündağ
20 yaş A kadınlar: 1. Duygu Yigen, 2. Gamze Bayrak, 3. Gülce Çelik
20 yaş B erkekler: 1. Cemal Gül, 2. Onur Öz, 3. Ahmet Eren Çolak
20 yaş B kadınlar: 1. Aleyna Şener, 2. Reyhan Pehlivan, 3. Merve Erdinçli
21 yaş E erkekler: 1. Ahmet Kaçmaz, 2. Cansel Saraç, 3. İsmail Kılınç
21 yaş E kadınlar: 1. Elif Gökçe Avcı, 2. Ayşe Bozkurt, 3. Buket Aydın
21 yaş A erkekler: 1. İbrahim Kor, 2. Suat Kışla, 3. Murat Öztaş
21 yaş A kadınlar: 1. Melike Temirkıran, 2. Hatice Adıbelli, 3. Gülşah Miyasoğlu Tülek
35 yaş erkekler: 1. Ozan Çelik, 2. Abdullah Erdoğan, 3. Pawel Jan Biederman
35 yaş kadınlar: 1. Lilianna Monika Biederman, 2. Ayten Telatar, 3. Sevgi Uygun
40 yaş erkekler: 1. Suat İpekoğlu, 2. Refik Zekai Diri, 3. İlker Açık
40 yaş kadınlar: 1. Gülcan Çelik, 2. Ahu Yetiş, 3. Sinem Deniz
45 yaş erkekler: 1. Sinan Şen, 2. Satılmış Dalboy, 3. Mükremin Güven Solmaz
45 yaş kadınlar: 1. Sevda Yalçın, 2. Gönül Babayiğit İrez, 3. Emine Çakaner
50 yaş erkekler: 1. Tanzer Dursun, 2. Aret Arapoğlu, 3. Hamdi Murat Dündar
50 yaş kadınlar: 1. Emine Öztürk, 2. Filiz Bilenler, 3. Sevda Varlı
55 yaş erkekler: 1. Mustafa Köşeli, 2. Göksel Bilenler, 3. Yakup Turan
55 yaş kadınlar: 1. Yester Ani Arapoğlu, 2. Saadet Mutlu,
60 yaş erkekler: 1. Ömer Bilgen Özdemiroğlu, 2. Koray Dever, 3. Nihat Köksal
60 yaş kadınlar: 1. Nuriye Uzuncan, 2. Sıdıka Özdemiroğlu, 3. Nigar Boz
Kaynak: AA
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