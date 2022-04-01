Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı

01.04.2022 18:41
Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yaklaşık bin sporcunun katılımıyla start aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yaklaşık bin sporcunun katılımıyla start aldı.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sürat yarışı koşuldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Fatih Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları ideal bir hava ve atmosferde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marmaris'in eşsiz doğasında sporcuların yarıştığını belirten Uygun, "İçmeler'de başlayan yarışmamız Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın katılımlarıyla coşku içinde gerçekleştirildi. 16 yaş kategorisinden 60+ kategorisine kadar 30 farklı kategoride çıkış alan sporcular İçmeler'in eşsiz plajında varış noktasına ulaştılar." dedi.

Yarışma, yarın ikinci gün sürat yarışlarıyla devam edecek, Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 3 Nisan'da Knockout Test Yarışı ile sona erecek.

Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:

16 yaş A erkekler: 1. Ahmet Yazıcı, 2. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, 3. Gürhan Horosanlı

16 yaş A kadınlar: 1. Azra Coşkun, 2. Nehir Karakoçak, 3. Ceren Gülten Göçeri

16 yaş B erkekler: 1. Enes Çakar, 2. Egemen Yiğit Bülbül, 3. Bünyamin Temel

16 yaş B kadınlar: 1. Rabia Aslan, 2. Eylül Bekil, 3. Kayra Varol

18 yaş A erkekler: 1. Hüseyin Yüce, 2. Ayberk Keskin, 3. Taha Okan Fidan

18 yaş A kadınlar: 1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları, 2. Eylül Begüm Korkmaz, 3. Buse Açıl

18 yaş B erkekler: 1. Ali Ekrem Bilen, 2. Burak Yaman, 3. Hüseyin Gökay

18 yaş B kadınlar: 1. Elif Çabuk, 2. Sema Baykal, 3. Gülsüm Sude Yücel

20 yaş A erkekler: 1. Kadir Buğra Budak, 2. Ahmet Tarık Deniz, 3. Uğur Üstündağ

20 yaş A kadınlar: 1. Duygu Yigen, 2. Gamze Bayrak, 3. Gülce Çelik

20 yaş B erkekler: 1. Cemal Gül, 2. Onur Öz, 3. Ahmet Eren Çolak

20 yaş B kadınlar: 1. Aleyna Şener, 2. Reyhan Pehlivan, 3. Merve Erdinçli

21 yaş E erkekler: 1. Ahmet Kaçmaz, 2. Cansel Saraç, 3. İsmail Kılınç

21 yaş E kadınlar: 1. Elif Gökçe Avcı, 2. Ayşe Bozkurt, 3. Buket Aydın

21 yaş A erkekler: 1. İbrahim Kor, 2. Suat Kışla, 3. Murat Öztaş

21 yaş A kadınlar: 1. Melike Temirkıran, 2. Hatice Adıbelli, 3. Gülşah Miyasoğlu Tülek

35 yaş erkekler: 1. Ozan Çelik, 2. Abdullah Erdoğan, 3. Pawel Jan Biederman

35 yaş kadınlar: 1. Lilianna Monika Biederman, 2. Ayten Telatar, 3. Sevgi Uygun

40 yaş erkekler: 1. Suat İpekoğlu, 2. Refik Zekai Diri, 3. İlker Açık

40 yaş kadınlar: 1. Gülcan Çelik, 2. Ahu Yetiş, 3. Sinem Deniz

45 yaş erkekler: 1. Sinan Şen, 2. Satılmış Dalboy, 3. Mükremin Güven Solmaz

45 yaş kadınlar: 1. Sevda Yalçın, 2. Gönül Babayiğit İrez, 3. Emine Çakaner

50 yaş erkekler: 1. Tanzer Dursun, 2. Aret Arapoğlu, 3. Hamdi Murat Dündar

50 yaş kadınlar: 1. Emine Öztürk, 2. Filiz Bilenler, 3. Sevda Varlı

55 yaş erkekler: 1. Mustafa Köşeli, 2. Göksel Bilenler, 3. Yakup Turan

55 yaş kadınlar: 1. Yester Ani Arapoğlu, 2. Saadet Mutlu,

60 yaş erkekler: 1. Ömer Bilgen Özdemiroğlu, 2. Koray Dever, 3. Nihat Köksal

60 yaş kadınlar: 1. Nuriye Uzuncan, 2. Sıdıka Özdemiroğlu, 3. Nigar Boz

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı
Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı
Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı
Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı

YORUMLAR
500
Marmaris'te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor. Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Marmaris, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması Marmaris'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement