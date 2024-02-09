Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı: Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Balkan şampiyonalarında başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Şimdi sırada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak." dedi.
Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren doğa sporu oryantiringin (yön bulma) Türkiye'de genç bir federasyona sahip olduğunu söyledi.
Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde oryantiring branşının yaygın olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Hatta onlar için neredeyse 'ata sporu' diye tabir ettiğimiz durumdalar. Gerek coğrafi koşullar gerekse farklı konulardan dolayı bizden çok çok iyiler. Bu spor, coğrafi şartlardan kaynaklı yaşamsal zorunluluktan dolayı ilk ve ortaöğretim eğitim müfredatlarında yer alıyor. İleriki yıllarda biz de eğitim müfredatımıza bu sporu geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
"Doğal yöntemlerle yol ve yön bilgisini öğretmek gerekiyor"
Oryantiring sporcularının nerede ne zaman neyle karşılaşacaklarını tahmin edemediklerini vurgulayan Çolakoğlu, bazen olağanüstü durumlar yaşanabildiğini ifade etti.
Bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Çolakoğlu, "Bazen teknolojinin bir anda bittiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız, gençlerimiz, bireylerimizin mutlaka doğal yöntemlerle yol ve yön bilgisini öğrenmesi gerekiyor. Sadece sportif anlamda değil, yaşamın gerekliliği olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Çolakoğlu, federasyon olarak geliştiklerini ve okullarda yaygınlaştıklarını anlatarak, bu sporun sürekliliği için okullarda olmaları gerektiğini kaydetti.
Sporcu kaynağının okullar olduğuna işaret eden Çolakoğlu, "Bugün başladınız, yarın sonuç alacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki yıllarda biraz daha farklı konuma geleceğiz. Ülke olarak şu anda ortalama durumdayız. Daha iyiye gitmek için de sürekliliğin olması gerekiyor. " diye konuştu.
"5 bine yakın sporcuya sahibiz"
Başkan Çolakoğlu, bu yıl İzmir'de Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, bunun kendi sporcularının tecrübe kazanması anlamında çok değerli olduğunu vurguladı.
Balkan şampiyonalarında iyi dereceler aldıklarını aktaran Çolakoğlu, "Şimdi sırada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu organizasyonlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl çocuklarımız dünyada derece yapacak." açıklamasında bulundu.
Çolakoğlu, şu anda 5 bine yakın sporcuya sahip oldukları bilgisini vererek, branş itibarıyla 8 yaşından 80 yaşına kadar geniş bir skalada sporcularının olduğunu belirtti.
Lisanslı sporcu sayılarının yeterli olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Tüm arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin spor yapmasını istiyoruz. Bu oryantiring ya da diğer spor dalları olabilir. Her bireyin bir spor branşında faal olmasını istiyoruz. Biz de elimizdeki teknik personel doğrultusunda daha çok insana ulaşarak, büyümeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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