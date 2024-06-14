Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı Altın Madalya Kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda 49,93 saniyelik derecesiyle Rus takımının 2017'de kırdığı dünya rekorunu da geçerek şampiyonluğa ulaştı.

14.06.2024 12:33
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Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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