Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası Ankara'da son buldu

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- Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası heyecanı Ankara'da son buldu

ANKARA - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan ve 8 kulüpten yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Ankara'daki organizasyon son buldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan organizasyon, Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcunun katılımıyla organize edildi. 3.'lük müsabakasında karşı karşıya gelen Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü ile Osmaniye Aile Sosyal Politikalar Spor kulübü arasındaki müsabaka 4-2'lik Ankara Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle sonlandı. Final müsabakasında ise Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Spor Kulübü ile Kırıkkale Mavi Otizm Özel Sporcular Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Bu müsabakayı ise Bornova Hasan Tahsin İş Okulu Spor Kulübü 4-2'lik üstünlükle tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde ise sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi.