Türkiye Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak şampiyon oldu - Son Dakika
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Türkiye Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak şampiyon oldu

Türkiye Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası\'nda 10 madalya kazanarak şampiyon oldu

Türkiye, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 10 madalya elde etti. Türk takımı, büyük bir başarıya imza atarak takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonada W1 erkekler, makaralı yay kadınlar, makaralı yay karışık milli takımı, makaralı yay kadın milli takımı, klasik yay karışık milli takımı, klasik yay kadın milli takımı ve W1 erkek milli takımı altın madalya kazandı. W1 karışık milli takımı gümüş, klasik yay erkek milli takımı ve W1 erkeklerde ise Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

24.05.2024 20:05
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Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

İtalya'nın başkent Roma'da sona eren şampiyonada Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak zirvede yer aldı.

Bireyselde W1 erkekler Yiğit Can Aydın, makaralı yay kadınlar Öznur Cüre Girdi, takımlarda ise Makaralı Yay Karışık Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Bülent Korkmaz), Makaralı Yay Kadın Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Sevgi Yorulmaz), Klasik Yay Karışık Milli Takımı (Sadık Savaş-Yağmur Şengül), Klasik Yay Kadın Milli Takımı (Yağmur Şengül- Merve Nur Eroğlu), W1 Erkek Milli Takımı (Bahattin Hekimoğlu-Yiğit Caner Aydın) altın madalya kazandı.

W1 Karışık Milli Takımı (Nil Mısır-Yiğit Caner Aydın) gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı (Yavuz Papağan-Sadık Savaş) ve W1 erkeklerde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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