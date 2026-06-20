Türkiye- Paraguay Maçı Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye- Paraguay Maçı Başlıyor

20.06.2026 05:14
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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacak. Maç TSİ 06.00'da.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro yapacak.

Teknik heyetlerin belirlediği ilk 11'ler ise şöyle:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta.

A Milli Takım, gruptaki ikinci sınavında Paraguay karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye- Paraguay Maçı Başlıyor - Son Dakika

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