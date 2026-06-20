Türkiye-Paraguay Maçı Hakem ve Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye-Paraguay Maçı Hakem ve Kadroları Açıklandı

20.06.2026 04:51
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin Paraguay ile oynayacağı maçın detayları belli oldu.

SAN A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye-Paraguay Maçı Hakem ve Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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