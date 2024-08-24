Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda temsil edilecek

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Türkiye'yi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek olan milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı törenle yarın Fransa'ya uğurlanacak.

Fransa'nın ev sahipliğinde 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcular için yarın İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı törenle yolcu edilecek olan Paralimpik kafile, özel uçakla Paris'e gidecek.

Saat 12.00'de başlayacak Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporculara hitap edecek. "Team Türkiye" aile fotoğrafı çekiminin ardından Paralimpik Kafile, özel uçakla Paris'e uğurlanacak. - ANKARA