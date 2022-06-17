Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak - Son Dakika
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Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak

17.06.2022 16:11
Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak

İzmir'de hafta sonu gerçekleştirilecek AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda, Bitci Racing Takımı'na transfer olan Seda Kaçan 30 yıl aradan sonra yarışacak ilk kadın pilot olacak.

İzmir'de hafta sonu gerçekleştirilecek AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda, Bitci Racing Takımı'na transfer olan Seda Kaçan 30 yıl aradan sonra yarışacak ilk kadın pilot olacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 1. ayağı hafta sonu Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Geçen sezon yarış deneyimi kazanmak için Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonu başarıyla tamamlayan ve bu sezon Bitci Racing Takımı'na transfer olan Seda Kaçan da 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda start alan ilk kadın pilot olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Takım Direktörü İbrahim Okyay "Bitci Racing geçen yıl kurulan genç bir takım. Buna rağmen şimdiden 2021 sezonu sporcuları ile elde ettiği 5 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Bu yıl ise sporcularımız Vedat Ali Dalokay, Demir Eröge ve Zekai Özen ile ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil ediyoruz. Son yarışında Roma'da podyumun en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'mızı dinleten takımımızın tüm bu başarıları, her sezon büyüyen ve güçlenen sporcu kadrosu, tüm ekibin ileriye dönük güçlü hayaller kurmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl aradan sonra kadın pilot yarışacak - Son Dakika

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