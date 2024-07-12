Türkiye Plaj Hentbolu Milli Takımları İkinci Günde Karışık Sonuçlar Aldı - Son Dakika
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Türkiye Plaj Hentbolu Milli Takımları İkinci Günde Karışık Sonuçlar Aldı

Türkiye Plaj Hentbolu Milli Takımları İkinci Günde Karışık Sonuçlar Aldı

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye'nin kadın milli takımı 2 yenilgi alırken, erkek milli takımı ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kadınlar yarın son maçında Bulgaristan ile karşılaşacakken, erkekler klasman maçları oynayacak.

12.07.2024 22:49
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Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın ikinci gününde sahaya çıkan Türkiye'nin kadın milli takımı, 2 yenilgi, erkek milli takımı ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.

A Grubu'nda iki maç oynayan Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı, Hırvatistan'a karşı 22-18 ve 23-17, Ukrayna'ya karşı ise 25-24 ve 18-16'lık skorlarla sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı kadınlar, yarın son maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Erkek Milli Plaj Hentbolu Takımı ise A Grubu'ndaki maçlarını tamamladı.

İtalya'yı 2-0 (28-26, 16-14) mağlup eden milliler, İsveç'e 2-0 (30-22, 18-16), Ukrayna'ya ise 19-12 ve 20-21 biten periyotlar sonucu seri atışlarda 7-6 yenildi.

Erkek milli takımı, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alarak gruptan çıkamadı. Ay-yıldızlı erkekler, klasman maçları oynayacak.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye, İsveç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Plaj Hentbolu Milli Takımları İkinci Günde Karışık Sonuçlar Aldı - Son Dakika

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