Türkiye Plaj Hentbolu'nda 7. Oldu

Hırvatistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye Plaj Hentbolu Erkek Milli Takımı, başkent Zagreb'de yapılan organizasyonu 7'nci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Litvanya'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye, kadınlarda ise şampiyonayı 11'inci sırada bitirdi.

EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Polonya, kadınlarda ise Macaristan birinci oldu.