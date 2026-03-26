Türkiye-Romanya Play-Off Mücadelesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Türkiye- Romanya mücadelesinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea
