Türkiye, Romanya'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Romanya'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti

Türkiye, Romanya\'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu. Romanya, büyük çekişmenin yaşandığı maçta öne geçerek finale yükseldi. Türkiye ise yarın üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

23.08.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan yarı final maçında milli takım, Romanya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın başında boyalı alanı iyi savunan Romanya, ilk periyodu 12-7 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren milliler, devre sonunda soyunma odasına 21-16 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Romanya bir ara farkı kapatsa da peş peşe sayılar bulan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 33-27 üstün girdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta farkı kapatıp öne geçen Romanya, sahadan 49-44 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Final şansını kaybeden milli takım ise yarın saat 18.00'de üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: AA

Romanya, Türkiye, konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Romanya'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:58:43. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Romanya'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement