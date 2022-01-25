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Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye - Son Dakika

Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye

25.01.2022 14:12
Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye

Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Malatyalı Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'u makamında kabul eden Vali Aydın Baruş, sporculara hediye vererek tebrik etti.

Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Malatyalı Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'u makamında kabul eden Vali Aydın Baruş, sporculara hediye vererek tebrik etti.

Çıktıkları müsabakalarda Türkiye Birincisi olan Büyük Kadınlar 50 Kilo'da Rabia Topuz ile Büyük Kadınlar 52 Kilo'da Hatice Akbaş ve Antrenörleri Kerem Akbaş, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Malatya'yı gururlandırdıkları için tebrik eden Vali Baruş, "Gençlerimizin bu başarıları ile iftihar ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baruş, "Böylesine zor bir spor dalında başarı elde eden Malatya'nın gururu olan kızlarımızı tekrar tebrik ediyorum" diyerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Antrenör Kerem Akbaş ile şampiyon olan Rabia Topuz ve Hatice Akbaş, turnuvalara hazırlık ve şampiyona deneyimleri hakkında Vali Baruş'a bilgiler verdiler. - MALATYA

Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye
Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye

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Zonguldak, Türkiye, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonu Boksörlere hediye - Son Dakika Spor


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