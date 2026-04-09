Türkiye Şampiyonu Serebral Palsili Sporcu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Şampiyonu Serebral Palsili Sporcu

Türkiye Şampiyonu Serebral Palsili Sporcu
09.04.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurdan Dağ, boccia sporunda Türkiye şampiyonu olarak engellilere örnek oldu ve hedeflerini açıkladı.

Şanlıurfa'da engelliler merkezinde sporla tanışan serebral palsili (SP) Nurdan Dağ, 6 ay önce başladığı boccia sporunda Türkiye şampiyonu olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde farklı kurslara katılan 32 yaşındaki Dağ, kendine uygun bir spor arayışı sırasında boccia ile tanıştı.

İlk başlarda yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt yaşayan Dağ, kısa sürede antrenmanlara adapte oldu.

Yaklaşık 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 24 Mart'ta Balıkesir'de düzenlenen ve 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası'nda BC2 klasmanında birincilik elde eden Dağ, ilk turnuvasında zirveye çıktı.

Nurdan Dağ, AA muhabirine, çalışmanın karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin spor yapabileceğine inandığını ifade eden Dağ, "Ben kısa sürede bu dereceyi yaptıysam bütün engellilere örnek olmak istiyorum. Herkes kendine uygun bir spor seçsin. Çalışarak herkes başarabilir." dedi.

Dağ, hedefinin önce milli takıma seçilmek, ardından dünya kupasına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Antrenör Ali Tarımak ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bizim amacımız burada ağır engelli bireyleri bu sporla tanıştırmak. Kentteki bütün ağır engelli bireyleri bu spora teşvik etmek istiyoruz. Nurdan'ın çalışma azmi gerçek anlamda bizler için örnek teşkil edecek bir durumda." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:46:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.