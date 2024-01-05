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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Tulay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek seçim yaparken duygulandığını ve zorlandığını ifade etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 14:25,
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tulay, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçen Tulay, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Kumda ayak izleri", haber kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafına oy verdi.

Tulay, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 26 yaşındaki Derya Akdoğan'ın 177 saat sonra kurtarılma anında çektiği "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını tercih etti.

"Yılın Kareleri 2023" oylamasında seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Tulay, "Hepsi birbirinden güzel ve özel fotoğraflar. Depremle ilgili fotoğraflara bakarken o günlere geri döndük. Çok duygulandım. Gazze'de yaşananlar çok acı. Fotoğrafları çekenleri başarılarından dolayı kutluyorum. Aralarından seçim yapmak çok zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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