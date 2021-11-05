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Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi

05.11.2021 15:12
Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi

Türkiye Satranç Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Gülkız Tulay seçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Gülkız Tulay seçildi.

Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapılan genel kurulda 124 delegenin oyunu alan Gülkız Tulay, 2012'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Selçuk Burak Haşıloğlu 56 oyda kaldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Gülkız Tulay başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda yer alan isimler ise şunlar:

Fatih Maden, Ömer Asım Ötegen, Ayşe Ergezen, Aşkın Keleş, Nilüfer Çınar Çorlulu, Mehmet Gökhan Zengin, Halil Hilmi Darı, Medine Boz, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Tulay, yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Federasyonunun ilk kadın başkanı olarak 2012'de göreve başladığını belirterek, "Çok yol kat ettik ama Türk satrancı için daha yapacağımız çok şey var." dedi.

Lisanslı sporcu sayısında 1 milyonu aştıklarına dikkati çeken Tulay, "64 spor federasyonunun önünde yer alıyoruz. Türkiye'de 10 milyon 116 bin lisanslı sporcu var ve her 10 sporcudan biri de satranç sporcusu. Bu etkileyici rakamlar, Türkiye'de satranç sporuna artan ilgiyi göstermesi açısından da çok önemli. Bu sevgiyi birlikte büyüttük." ifadelerini kullandı.

Gülkız Tulay, salgın döneminde dijital dünyaya en hızlı uyum sağlayan federasyon olduklarını kaydetti.

Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi

Türkiye Satranç Federasyonu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonunda Gülkız Tulay güven tazeledi - Son Dakika Spor


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