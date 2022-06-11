Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı - Son Dakika
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Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı

11.06.2022 14:20

- Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı 6 kategoriden bin 145 sporcu Türkiye Satranç Turnuvasında rekabet ediyor Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası başladı.

- Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı

6 kategoriden bin 145 sporcu Türkiye Satranç Turnuvasında rekabet ediyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası başladı. Toplamda 6 kategoride bin 145 yarışmacının katıldığı turnuva 2 gün sürecek. Turnuvanın açılışına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu ile satranç maçı yaptı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Satranç ile kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 81 ilden satranç severlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleri ile başladı. Tuzla Marina Kapalı Fuar Alanı'nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya bin 145 sporcu katıldı. Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuvada, 8-10-14-18 yaş altı, 18 yaş üstü ve ustalar kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, turnuvanın açılışına katıldı. Satrancı iyi oynaması ile bilinen Başkan Yazıcı, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Ayrıca Başkan Yazıcı, profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu ile açılış maçı yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Satranç ustalarının Tuzla'da olması bize mutluluk veriyor. Satrancın toplumda yaygınlaştırılmasını, zamanı öldürmek değil zamanı kendi gelişimi için değerlendirmeye yarayacak bu oyunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Satranç ile biz kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyorum. Bin 145 oyuncunun katıldığı bir turnuva. Pandemiden sonra Tuzla'da yapılan en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bunun beşincisini düzenliyoruz" dedi.

Profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu da, "Çok güzel bir organizasyon. Yüksek katılım da var. Pandemiden sonra bütün satrançseverler olarak bunu özlemiştik. Az önce Tuzla Belediye Başkanı ile satranç maçı yaptık. Keyifli bir maçtı, dostluk kazandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı - Son Dakika

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