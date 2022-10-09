Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

09.10.2022 15:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Çağlar ÖzkanDarüşşafaka: Olaseni 17, Starks 5, Ercan Osmani 12, Yeboah 5, Doğuş Özdemiroğlu 26, Can Korkmaz 10, Cullough 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 8, Kılıçarslan ŞenkahyaYukatel Merkezefendi Belediyesi...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Çağlar Özkan

Darüşşafaka: Olaseni 17, Starks 5, Ercan Osmani 12, Yeboah 5, Doğuş Özdemiroğlu 26, Can Korkmaz 10, Cullough 10, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 8, Kılıçarslan Şenkahya

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 21, Harrison 8, Brown 6, Rogkavopoulos 16, Ayberk Olmaz 11, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 11, Gielo 3, Muhammed Doğan Şenli 4

1. Periyot: 24-26

Devre: 50-45

3. Periyot: 73-67

Beş faulle çıkanlar: 36.45 Brown, 39.07 Muhammed Doğan Şenli (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-80 yendi.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Can Korkmaz, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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