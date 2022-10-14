Üçüncü çeyrekte Jones'le pota altını iyi kullanmaya devam eden Türk Telekom, 25. dakikada farkı 20'ye kadar yükseltti: 56-36. Smith'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-44. Rakibin faul hakkının dolmasıyla serbest atış çizgisine son bölümde sık sık gelen Türk Telekom, buradan bulduğu basketlerle farkı tekrar açtı ve son periyoda 67-51 üstün girdi.

Kaynak: AA

Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak, Mehmet Yağmur, Serkan Emlek, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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