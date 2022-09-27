Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan yeni sezon değerlendirmesi

27.09.2022 11:48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yeni bir kadro kurduklarını, uyum süreci nedeniyle geçecek zamanın avantajlarına olacağını ancak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yeni bir kadro kurduklarını, uyum süreci nedeniyle geçecek zamanın avantajlarına olacağını ancak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de başlayacak lig öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Son 3 sezondaki kadrolarından yalnızca 2 oyuncunun kaldığını dile getiren Sarıca, bu sezon 12 yeni oyuncuyla mücadele edeceklerini aktararak, "İnsanların birbirini tanıması, iletişim, işte bizim isteklerimizi onlara doğru iletmemiz, tam olarak oyun karakterini oturtabilmemiz için zaman gerekiyor." diye konuştu.

"İlerleyen zaman bizim için avantaj olacak."

Sarıca, sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elbette yüzde 100 hazır olduğumuzu, her şeyi oturttuğumuzu söyleyemem. Sahadaki mücadele, kazanma arzusu, uyum arzusu gayet olumlu. Zaten gerçekten akıllı ve tecrübeli oyuncularımız var. İlerleyen zaman bizim için avantaj olacak ama tabii lige en güçlü halimizle başlamak istiyoruz."

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun dışında 3-4 takımın daha çok iyi kadro kurduğunu belirten Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin birbirine diş geçirebileceği, herkesin birbirine sıkıntı çıkarabileceği bir lig olacak diye düşünüyorum. Arada herkesin kaybı olacaktır, buralarda minimum kayıpla ilerlemek, lig sonundaki sıralama için önemli olacak. O sıralama da sizi play-off'larda avantajlı hale getirebiliyor. Bizim de zor bir fikstürümüz var."

"Ligin ilk 5 haftası zorlu"

Sarıca, ligin ilk yarısında deplasman maçlarının çoğunun İstanbul'da olacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ligin ilk 5 haftası çok zorlu bizim için. Buraları en iyi şekilde geçmemiz lazım, geçmek istiyoruz. Yani oynadığımız hazırlık maçlarında şu görüldü. Evet, yaptığımız çok iyi şeyler, yapamadığımız şeyler var. Ama bu takım sahada maçı bırakmayan bir takım olacak, sahada o mücadeleyi verecek. O zamanı yanımıza alarak, daha fazla çalışarak, dikkat göstererek, ilerleyen zamanda bence yolda büyüyerek çok daha iyi bir takım olacağız."

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika

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