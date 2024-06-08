Fenerbahçe, A.Efes'i mağlup ederek final serisinde 2-0 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, A.Efes'i 101-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe, üstün bir performans sergileyerek rakibini farklı bir skorla mağlup etti ve final serisinde büyük bir avantaj elde etti.
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10.06.2024 12:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, A.Efes'i mağlup ederek final serisinde 2-0 öne geçti - Son Dakika
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