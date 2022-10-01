Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor

01.10.2022 11:54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Basketbol, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren ve play-off çeyrek finalinde elenen Gaziantep ekibi, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Geçen sezondan sadece 2 isimle yoluna devam eden kırmızı-siyahlı ekip, transfer sezonunun hareketli geçirerek sil baştan kadro kurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını Gaziantep ve Bolu'da kamp yaparak geçiren Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın evinde Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak. Gaziantep temsilcisi, rakibine üstünlük kurarak lige galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.

Açık: "Öncelikle hedefimiz lige galibiyetle girmek"

Takımın başantrenörü Tutku Açık, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına erken başladıklarını ifade etti.

Yeni bir takım oluşturduklarını ve hazırlık sezonunu iyi değerlendirdiklerini ifade eden Açık, "Takım 8 hazırlık maçı yaptı. İdmanlarımız benim istediğim şekilde tempolu ve agresif geçti. Yoğun bir tempo yaşadık ama sakatlıklarımız oldu. İki yabancı oyuncumuz 10'ar gün sakatlıklar yaşadı. Biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tüm planlarını ilk maçtan galip ayrılmak üzerine yaptıklarını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Öncelikle hedefimiz lige galibiyetle girmek. Geçen sezon ilk maçımızda yenilmiştik. Lige iyi başlamak çok önemli ama benim için daha önemlisi olan ligi nasıl bitirdiğimiz. Tabii ki galibiyet hedefiyle çıkacağız, ona göre hazırlandık. Seyirci desteğine çok ihtiyacımız var muhakkak. Frutti Extra Bursaspor geçen sezon Euro Cup finalisti. Birçok oyuncusunu kadrosunda tutabildi. Şu an ligin en hazır takımların biri. İstikrarlı ve oyuncuların birbirini iyi tanıyor olması rakip için avantaj. Bizimde ev sahibi avantajımız var. Bir sakatımız var, o oynamayacak ama geride kalan arkadaşlarla beraber bu maçı kazanmaya çalışacağız."

Takım kaptanı Batuk: "Lige hazırız"

Takım kaptanı Birkan Batuk ise takıma bu yıl dahil olduğunu hatırlattı. Güzel bir arkadaşlık havasının oluştuğunu belirten Batuk, yeni sezona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yoğun geçen bir hazırlık dönemi oldu. Kendi adımıza iyi geçti. Yeni oyunculardan oluşan bir takımız. Birbirimize alışma sürecimiz iyi geçti. Lige hazırız. Öncelikle bütün takımlara sağlıklı başarılı sezon diliyorum. Hedefimiz Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz kadar gitmek ve bu sezon yine play-off'a kalmak istiyoruz. Ben lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yarın çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Frutti Extra Bursaspor çok iyi bir takım. Çok sert oynuyorlar ama bizde kendi sahamızda hazırlandığımız gibi sert bir oyunla kazanmak istiyoruz."

YORUMLAR
500
Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı Kayseri spor haberleri... Kayseri Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
Kaynak: AA

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:25:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement