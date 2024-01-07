Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi\'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, ING Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar netleşti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

13-14 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler dörtlü final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. 16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.