 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarıyla birlikte ilk devre tamamlandı. İlk yarıda ilk 8 sırayı alan takımlar Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Çeyrek final müsabakaları 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak ve yarı finalistler Konya'da dörtlü final organizasyonu için bir araya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi\'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu
07.01.2024 - 20:35,
Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, ING Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar netleşti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

13-14 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler dörtlü final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. 16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, ING Bank, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İlk Devre Tamamlandı, Türkiye Kupası Takımları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement