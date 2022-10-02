Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi - Son Dakika
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Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi

02.10.2022 15:52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Nef'i 77-68'lik skorla devirdi. Lacivert-beyazlılarda Rodrigue Beaubois, ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte genç oyuncu Emir Sadık Kabaca, 17 sayı kaydetti.

Ligin ilk haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşan iki takım, maçı son saniyeye kadar başa baş götürdü. Özellikle son çeyrekte her iki tarafın da öne geçmeyi başardığı mücadeleyi Anadolu Efes, 77-68 kazandı.

MÜCADELEYE EFES HIZLI BAŞLADI

Galatasaray'ın karşılaşmanın ilk 4 dakikasında skor üretememesini iyi değerlendiren Anadolu Efes, mücadeleye 9-0'lık seriyle başladı. Sarı-kırmızılılar periyodun ikinci yarısında oyuna girse de, Ergin Ataman'ın takımı ilk çeyreği 15-9 üstün tamamladı. 2. çeyreğe Galatasaray hızlı başlasa da, Egemen Güven'in üst üste sayılarıyla Anadolu Efes ilk yarıyı 38-33'lük skorla önde bitirdi.

MAÇIN İKİNCİ YARISI ÇEKİŞMELİ GİTTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray etkili başladı. Skoru tekrar eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, Angola'nın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti. Fakat Efes yıldız oyuncusu Beaubouis'nın etkili oyunuyla kısa sürede skoru 60-54'e getirdi. Pes etmeyen sarı-kırmızılılar Göksenin ve Angola'nın dış atışlarıyla tekrar öne geçse de, Anadolu Efes mücadeleden 77-68 galip ayrıldı.

Basketbolcuların karşılaşmada kaydettiği sayılar;

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 21, Bryant 12, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Doğuş Balbay, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer

Galatasaray Nef: Caloiaro 2, Ennis 9, Bost 5, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam

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Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı Galatasaray Nef: 77-68 Galatasaray Nef: 77-68

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Son Dakika Spor Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi - Son Dakika


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