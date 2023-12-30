Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 17. Hafta Sonuçları

19:04 •
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19:01 • •
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor: 85-81
Çayırova Belediyesi- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 96-94
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 71-79
Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 63-77
MKE Ankaragücü İkon Menkul- Konyaspor Basketbol: 85-72
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