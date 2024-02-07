Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçlar sonucunda Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 68-97, OGM Ormanspor-Pizza Lazza Haremspor maçı 91-83, Kapaklıspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçı ise 95-90 sonuçlandı.

07.02.2024 19:41
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasına bugün oynanan maçlarla devam edildi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Finalspor- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 68-97

OGM Ormanspor-Pizza Lazza Haremspor: 91-83

Kapaklıspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 95-90

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 23. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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