Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nin 24. haftası sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı. Pizza Lazza Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 72-75 galip geldi. Sigortam.Net-Gölbaşı Belediyespor TED Ankara Kolejliler maçında ise Sigortam.Net takımı 82-53'lük skorla galip ayrıldı.

12.02.2024 21:31  Güncelleme: 21:32
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası oynanan 2 maçla sona erdi.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Pizza Lazza Haremspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72-75

Sigortam.Net- Gölbaşı Belediyespor TED Ankara Kolejliler: 82-53

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası sona erdi - Son Dakika
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