Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan 4 maç sonucunda alınan sonuçlar şu şekildedir: Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor: 76-97, Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 94-90, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 80-77, Çayırova Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 82-87.

24.02.2024 21:19
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına oynanan 4 maçla devam edildi.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol- Esenler Erokspor: 76-97

Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 94-90

Mersin Büyükşehir Belediyesi- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 80-77

Çayırova Belediyesi- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 82-87

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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