Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde play-off çeyrek final etabı başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabına iki maçla devam edildi.
Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u 98-92 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Diğer karşılaşmada Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i 66-60 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu.
Çeyrek finalde bu serilerin ikinci maçları 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.
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