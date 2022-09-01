TSYD'den eğitim semineri - Son Dakika
Üye Girişi

TSYD'den eğitim semineri

01.09.2022 14:24
TSYD'den eğitim semineri

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ve Gündoğdu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Futbolda değişen oyun kuralları' konulu eğitim semineri, TSYD Nihat Geven Tesisleri Lokali'nde gerçekleşti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ve Gündoğdu Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Futbolda değişen oyun kuralları' konulu eğitim semineri, TSYD Nihat Geven Tesisleri Lokali'nde gerçekleşti.

TSYD üyeleri ve spor medya çalışanlarının yanı sıra Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Seyhan Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Mustafa Lavkor, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı İrfan Irmak, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediyesi Spordan sorumlu yönetici Ergin Ulun, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflas, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Hentbol duayenlerinden Kazım Tekin, Adana 1954 FK Genel Kaptanı Burak Erdem katıldı Adana Demirspor altyapı sorumlusu Özgür Zengin ve yardımcıları, Adanaspor altyapı sorumlusu Eyüp Arın ve yardımcıları, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu, İl Hakemler Derneği Başkanı Tülay Tapçı katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, eğitim seminerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TSYD Adana Şubesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Hoşfikirer, "Bu semineri sezon öncesi gerçekleştirecektik. Ancak Futbol Federasyonu'nda yaşanan seçim süreci nedeniyle yapamadık. Tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Semineri İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu ile birlikte gerçekleştiren Gözlemci ve Futbol Federasyonu Hakem Eğitmeni M. Kürşat Uçar, değişen oyun kuralları konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Mevcut kuralların geçen yıl da uygulandığını ve bu yıl sadece o kuralların oyun kuralları kitabına yazıldığını belirten Kürşat Uçar, "Futbolda önce sporcu sağlığı gelir. Kurallar buna göre uygulanır. Yeni futbol sezonunun Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hakemler kuralları uygular. Bu kurallar da futbolun gelişmesi, daha ileriye taşınması için çok önemli" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Geleceğin sporcuları yaz okulu çalışmalarına devam ediyor Geleceğin sporcuları yaz okulu çalışmalarına devam ediyor Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki 'delikanlı', halı saha maçlarını aksatmıyor Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki 'delikanlı', halı saha maçlarını aksatmıyor
Kaynak: İHA

Gündoğdu, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD'den eğitim semineri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:25:35. #1.12#
SON DAKİKA: TSYD'den eğitim semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement