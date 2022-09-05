TSYD'den Dursun Özbek'e kınama! - Son Dakika
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TSYD'den Dursun Özbek'e kınama!

05.09.2022 13:40
TSYD'den Dursun Özbek'e kınama!

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TFF ve Galatasaray adasına yapılan saldırılardan sonra, "Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TFF ve Galatasaray adasına yapılan saldırılardan sonra, "Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkat çekmek istiyorum. Haberleri yaparken azmettirici olmaktan uzak duralım" açıklamasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Futbol Federasyonu ve Galatasaray adasına yapılan silahlı saldırılardan sonra, "Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin işleri nerelere getireceği konusuna dikkat çekmek istiyorum. Haberleri yaparken azmettirici olmaktan uzak duralım" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kınadı. Tongsir, "TSYD; üyesi olsun olmasın, bu mesleği yapanların sonuna kadar arkasındadır" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, silahlı saldırılar ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan Oğuz Tongsir, "Spor basınının tümünü azmettirici gibi göstermek büyük bir hata ve haksızlıktır. Eğer azmettirici yayın yapan bir kurum veya kişi varsa, belgelerle birlikte bu medya kuruluşu ve muhabir hakkında yasal işlem için başvuru yapılır. Adli makamlar da bunun üzerine harekete geçerler. veya TSYD'ye bildirilir, biz de tüzüğümüze ve ilkelerimize göre gerekeni yaparız" diyen TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, şöyle devam etti:

"Saldırıyı gerçekleştirenleri kınamadan, basını azmettirici olarak kamuoyuna sunmak, bir bakıma herkesi adres göstermektir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ayrıca herkes şunu iyi bilsin ki spor basını sahipsiz değildir. TSYD; üyesi olsun olmasın, bu mesleği yapanların sonuna kadar arkasındadır. Kimse hedef saptırarak amacına ulaşamayacaktır. Biz spor basını olarak bu silahlı saldırının da faillerinin bir an önce yakalanmasını ve bunun nedenlerinin derhal ortaya çıkarılarak açıklanmasını bekliyoruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TSYD'den Dursun Özbek'e kınama! - Son Dakika

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