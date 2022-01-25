Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkan adayı Oğuz Aydın: "Güçlü bir ödül yönetmeliğini hayata geçireceğiz"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Oğuz Aydın, "Yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışıyla göreve talibiz" dedi.

TSYD Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkan adayı Oğuz Aydın, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu değerlendirme toplantısı sonucunda yüzde 15'lik yeterli delege desteğini alarak resmi adaylık başvurum kabul edildi. Artık değişim zamanı diyoruz. Yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışıyla göreve talibiz" diye konuştu.

"Hali hazırda sistemin yaptığı işleri yapmak marifet değil"

Bilgi ve tecrübelerini camia için kullanacaklarını ifade eden Aydın, "Ben değil biz diyerek görev yapacağımız, şeffaflığın, adaletin, yüksek katılımcılığın, başarının ve buna benzer birçok güzelliğin şekilleneceği yeni bir dönem bizleri bekliyor. Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır. Ben ve çalışma arkadaşlarım sürekli ne yapabiliriz, yaptığımız çalışmaları nasıl nasıl güçlendirebiliriz bunun bilincinde olacağız. Aksi halde zaten, hali hazırda sistemin kendi kendine yaptığı işleri yapmak marifet değil. Bizim sadece rutin prosedürleri yerine getirip kenara çekilmek gibi bir lüksümüz yok. Biz, öncelikli olarak sözde değil özde bir anlayışla her konuda ortak bir akılla federasyonumuzu yöneteceğiz. Kurumlarımızı, il temsilciliklerimizi 365 gün esasına göre aktif bir şekilde çalıştıracağız. Başta Ankara ve İstanbul, sonrasında diğer illerde federasyonumuza ait hizmet ofislerinin yüzme havuzlarının içinde olacağı tesisleri camiamızın hizmetine sunacağız. Kulüplerimize ayni ve nakdi destekler sağlayacak, güçlü bir ödül yönetmeliğini hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Milli takım kadrolarımızı keyfi uygulamalarla değil, liyakatin, başarının ve istatistiklerin hakim olduğu, hak edenin hakkını aldığı bir sistemle oluşturacağız" diyen Aydın, "Geleneksel ve sosyal medyada branşlarımızın ve faaliyetlerimizin tanıtımı adına medya kuruluşlarıyla sürekli dirsek temasında olacağız. Hatalar, yanlışlar, eksikler derken çok zaman kaybettik. Bu noktadan sonra kaybedilecek bir dakikamız bile yok. Hep daha ileriye koşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA