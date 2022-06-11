Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında ilk gün tamamlandı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağında ilk gün yarışları gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Bergama Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda Cumhuriyet Meydanı'nda verilen startın ardından Süper Enduro Yarış Pisti'nde sıralama turları ve ilk yarışlar yapıldı.
Organizasyona katılan 25 sporcu, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda mücadele etti.
Super Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarında düzenlenen organizasyon yarınki 2. ve 3. etap yarışlarıyla tamamlanacak.
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