Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

24.07.2022 19:52
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde tamamlandı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde tamamlandı.

BMO Süpermoto Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları dün Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde gerçekleşen sıralama ve antrenman turları ile başladı. Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarında ter döktü. Turnuva 40 yarışçının yarın gerçekleştireceği 5 ayrı kategorideki yarışlarla sonlanacak. Bugün gerçekleştirilen yarışların ardından ardından turnuvanın 2.ayak yarışları tamamlandı. Turnuvada dereceye giren yarışçılara ödüllerini Başkan Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet takdim etti. - UŞAK

YORUMLAR
500
AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda Bakan Varank'tan muhalefete tahıl koridoru tepkisi Açıklaması Bakan Varank'tan muhalefete tahıl koridoru tepkisi Açıklaması
Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:52:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement